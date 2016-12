Mladí nastupují, staří se smějí

Podíváme-li se však do světa, zjistíme, že na vrcholných manažerských pozicích v reklamě a marketingu jsou mnohdy lidé, kteří s nadsázkou řečeno pamatují druhou světovou válku. Šéfem sítě Publicis je už třicet let marocko-francouzský obchodník Maurice Lévy, který příští rok v únoru oslaví pětasedmdesátiny. Martin Sorrell z WPP je pak pouze o tři roky mladší. U nás je situace jiná. Mladí mají zelenou, a to doslova. Podstatnou roli přitom nehraje to, že by byli mladí o tolik geniálnější a snaživější než ti před nimi. Důvodem je spíše skutečnost, že lidé bez zkušeností tolik nestojí.

Většina místních „kluků“ to balí o mnoho let dříve než jejich soukmenovci ve světě. Jména jako Jiří Mikeš, Jiří Janoušek či Marek Šebesťák už části nastupující generace neřekne téměř vůbec nic. Pan Vajíčko se přitom Mikešovi posměšně říkalo už v 90. letech, když se chtělo ukázat, jak veliká propast je mezi ním, který pamatuje ještě socialistickou televizní reklamu, a námi, kdo bezezbytku patří do svobodné tržní společnosti.

K dalším, kdo již nekopou první marketingovou ligu, patří Evžen Hart, bývalý tahoun v agenturách BBK Time a Ogilvy. Hart nevyklidil pozice zcela, pouze se rozhodl věnovat kultuře. Pravidelně se podílí třeba na organizování hradních shakespearovských divadelních slavností. Podobně jsou na tom dlouholetí šéfové Mark/BBDO Marek Šebesťák a Petr Topinka, jejich kolega Robert Peňažka nebo šéf agentury Lintas Ladislav Kopecký. Několik let dělají už jen to, co je baví, a vydělávání velkých peněz přenechali ostatním.

Mladí domácí vlčáci, kteří jsou pro nadnárodní sítě perspektivním zbožím, se nyní opravdu rekrutují především z onlinového byznysu. Zakladatel a do nedávna také ředitel Socialbakers Jan Řežáb se stal letos členem představenstva Goodbay International a Tomáš Varga, ředitel mediálky Zenith-Optimedia, jehož portrét přinášíme na straně 62, nastoupil na pozici nového šéfa Lion Communications.

Teprve čas ukáže, zda mladí a neklidní manažeři potvrdí očekávání, která jsou do nich vkládána. Mikeš, Hart, Kopecký či Topinka to už mají za sebou. Naštěstí, říkají si možná.