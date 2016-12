Praha hledá novou tvář

Praha prahne po změně loga a celého vizuálního stylu. Prague City Tourism (PCT) proto apeluje na grafická studia a kreativní agentury, aby metropoli ušily nový kabát, a v lednu vypíše nový tendr na vizuální styl turistické destinace Praha. Spolupráce by měla trvat tři roky a příspěvková organizace PCT na ni uvolní pět milionů korun.

Obdobné výběrové řízení městská organizace starající se o cestovní ruch vypsala už před několika týdny, pro nezájem uchazečů ho však musela zrušit. Nic zkrátka nebylo použitelné. Počátkem listopadu se vedení PCT sešlo se zástupci grafických studií a agentur, aby je doslova prosilo o účast a nápady.

„Hledáme nové řešení. Chceme jít dál a k tomu vás potřebujeme. Hledáme něco nového, něco, co nás posune. Zatím nevím kam, ale proto vás žádám o spolupráci, o nápady,“ řekla na setkání s grafiky a designéry ředitelka PCT Nora Dolanská. Podle ní by mělo jít o univerzální sdělení udržitelné tři roky a na všech trzích.

Vítěz tendru, který by mohl být podle Dolanské znám již v únoru, bude kromě tvorby loga zajišťovat i podklady pro web, brožury, prezentace na zahraničních veletrzích, tiskové materiály, outdoorové kampaně v rámci Česka, plakáty, letáky či výroční zprávy. „Potřebujeme supervizi nad vším, aby to bylo jednotné, aby to mělo jednotný design,“ vysvětlila Dolanská.

V současné době Praha využívá vizuální styl vytvořený grafickým studiem Dynamo design. Ten je postaven na emocích, se kterými si mají turisté Prahu spojovat – anglický slogan Pure emotion (Ryzí emoce) doplnila řada citoslovcí (Oooh, Wow, Mmm či Yeah).

Tato kampaň dle Dolanské splnila svá očekávání, byla úspěšná, ale nyní je potřeba vizuál posunout dál a Praha už nechce jít cestou citoslovcí. V novém vizuálu by se měla odrazit mnohovrstevnatost Prahy, její malebnost, romantika a kouzlo. Poukázat by se mohlo i na to, že Praha má většinu svých lákadel v pěší vzdálenosti.

O turisty nicméně česká metropole nouzi nemá. „Praha absorbuje během roku na 11 až 12 milionů turistů. Nepotřebujeme jich víc, ale potřebujeme nalákat ty movitější. A chceme, aby se do Prahy vraceli,“ zdůraznila Dolanská.