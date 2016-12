Business Factory rozšiřuje aktivity v Polsku

Agentura Business Factory v posledním měsíci posílila svůj marketingový tým o několik seniorních specialistů v oblasti online reklamy. Kromě nových specialistů do brněnské centrály agentura najala další lidi také do pražské kanceláře a výrazně chce posílit svoje aktivity v Polsku.

V příštích měsících se Business Factory zaměří na další evropské trhy. Ještě do konce roku rozšíří svoji polskou kancelář ve Varšavě. Pro tento účel získala do týmu Agnieszku Chabrzykovou, která do agentury přichází přímo z Facebooku, kde pracovala jako CEE regional client partner. V novém působišti bude zodpovědná za rozvoj obchodních aktivit na polském trhu.

„Jsem rád, že jsme získali dalšího ,fejsbukáře‘, navíc s mezinárodními zkušenostmi na marketingových a obchodních pozicích. Na sousedním trhu bychom chtěli společně replikovat úspěšný model, který realizujeme v České republice. Aktivním přístupem, využíváním pokročilých reklamních technologií a důrazem na efektivitu jsme za poslední rok získali 50 nových pravidelných inzerentů,“ řekl Petr Jelínek, Prague Office Director, který koordinuje aktivity v obou zemích.

Tuzemský tým pak posílilo několik lidí, kteří se klientům postarají převážně o facebookové kampaně. Jsou mezi nimi Vojtěch Janoušek, který dosud působil v pražské agentuře Acomware, Monika Homolková (původně z agentury PPC Guru), Marie Leisserová z In Creative, Nicole Petroušková z Better Marketing, Dušan Vystrčil přišel do Business Factory z Foxy.cz a Jan Šindler doposud působil jako nezávislý konzultant výkonnostních kampaní na Facebooku.