Segment nápojů komunikují v AMI Balharová a Hořínková

Na pozici account manažerky nastoupila do PR agentury AMI Communications Jana Balharová. Do týmu, který pečuje o klienty ze segmentu nápojů, povýšila také Monika Hořínková.

Nová account manažerka AMI Communications Jana Balharová má v oblasti PR 12 let zkušeností. V minulosti pracovala především pro klienty z řad potravinářství, kosmetiky a stavebnictví. Na tyto zkušenosti naváže v AMI, kde bude shodou okolností pečovat i o svého dřívějšího klienta, Karlovarské minerální vody. První zkušenosti získala v agentuře Previa CR, od roku 2009 pak pracovala v PR Consultants.

Balharová vystudovala evropská studia a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zároveň absolvovala roční studijní pobyt na Haagse Hogeschool v Haagu.

Monika Hořínková povýšila v AMI do stejného týmu, kam přišla Balharová, na starosti má především komunikaci Plzeňského Prazdroje, Pilsner Urquell a Karlovarských minerálních vod. Hořínková se v oblasti PR a médií pohybuje osm let. Začínala jako novinářka, posléze se dostala k marketingu a PR. Do AMI přišla z brněnské PR agentury Lesensky.cz v září 2014. V minulosti také působila například na tiskovém odboru Masarykovy univerzity, ve zpravodajské redakci TV Prima nebo deníku MF Dnes.

Hořínková absolvovala mediální studia a žurnalistiku současně s veřejnou politikou a lidskými zdroji na Masarykově univerzitě v Brně, následně přešla na Univerzitu Karlovu v Praze, kde se zaměřila na veřejnou politiku. Semestrální studia absolvovala na Sciences Po v Paříži a na City University of Hong Kong.