Armáda spásy a Geometry Global zabalí dárky do oblečení

Vánoční dárky zabalené v košili? To je letošní dobročinná aktivita Armády spásy a agentury Geometry Global spojená s japonskou tradicí, která pomůže potřebným.

Slyšeli jste už o japonské balicí technice furoshiki, která umí cokoliv zabalit do kusu látky ve čtvercovém formátu? A co kdybychom začali podle ní balit věci do oblečení? Kreativní myšlenka z produkce Geometry Global je novým tipem, jak originálně zabalit dárek a tím pomoci potřebným prostřednictvím ReShare Store Armády spásy.

Butikový obchod s použitým oblečením rozbalí svůj pop-up stánek s vánočním balicím servisem v sobotu 17. prosince 2016 v pražském OC Nový Smíchov. Projekt má upozornit, že pro začlenění lidí bez domova znovu do běžného života nestačí Armádě spásy darované oblečení, kterého dostává hodně, ale také jeho prodej. A právě ten zajišťuje ve svých ReShare Stores.

„Jsme moc rádi, že oblečení z ReShare Store najde své originální uplatnění právě o vánočních svátcích, které většinou second handům příliš nepřejí,“ říká Pavla Vopeláková, tisková mluvčí Armády spásy.

Částka, kterou na oblečení v butiku vynaložíte, nezajistí radost jen vám a vašim blízkým, ale také všem potřebným, které Armáda spásy již desítky let podporuje.