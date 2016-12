Kampaň pro Konto Bariéry zabalili opět v Myslbeku

Až do Štědrého dne si mohou zájemci nechat v prostorách Nákupní Galerie Myslbek zadarmo zabalit své vánoční dárky do originálních balicích papírů s jedinečnými potisky. Část designu papírů osobně navrhly české celebrity, a to zpěvačka Lucie Vondráčková, moderátorka a spisovatelka Jolana Voldánová a známé internetové trio 3v1, tedy Martina Pártlová, Nikol Štíbrová a Veronika Arichteva. Druhou část navrhli umělci z kreativní platformy Mindtravellers, celkem je takto vytvořeno šest originálních motivů.

Vánoční akci podpoří komunikace v rádiu, tisku a letos poprvé také výrazněji na sociálních sítích. Silným nástrojem je OOH advertising, akce se objevila na více než 1100 plochách. Součástí kampaně jsou i vizuály a tři videospoty se zmíněnými celebritami, které se nechaly při pečení cukroví, zdobení stromečku nebo koupi kapra trochu unést a zabalily úplně všechno…

K zabalení dárku se stačí pouze prokázat účtenkou z jakéhokoli obchodu v Nákupní Galerii Myslbek. Na balicích pultech, nacházejících se v prosvětlené hlavní dvoraně, zabalí všechny zakoupené dárky tým vánočních dekoratérek. Nalézají se zde i kasičky Konta Bariéry. Zákazník si tak může nechat dárky zabalit zcela zdarma nebo vložit do kasičky dobrovolný příspěvek. Výtěžek z celé akce poputuje v plné výši na účet Konta Bariéry, odkud bude dále distribuován na pomoc handicapovaným lidem.

„Jsme rádi, že můžeme spojit provoz luxusního nákupního centra s něčím tak potřebným, jako je dobročinnost. Minulý rok bylo pro Konto Bariéry vybráno přes 106 000 korun,“ popisuje vánoční kampaň Barbora Frydrychová, marketingová ředitelka Nákupní Galerie Myslbek. „Letos pracujeme ještě aktivněji s celebritami – máme velkou radost, že se náš dámský hvězdný tým do akce tak ochotně zapojil a samy se snaží o propagaci, například na sociálních sítích,“ dodává.

Kampaň má na starosti agentura Nydrle z Kindred Group.