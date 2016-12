Scanner: S dronem na nákupech

Jednou z nejžhavějších vymožeností doby jsou dodávky zboží až do domu. Na internetu si vyberete kombajn, zubní protézu či ptačí zob, stisknete pár tlačítek a za dvě hodiny je máte doma.

Vychytávek v doručování zboží je dnes nepřeberně. Že nám ho až domů doveze cyklista nebo dron, jsme si už dávno zvykli. Pořád je ale co vymýšlet. Jeden newyorský obchod s obuví (jehož jméno Scanner milosrdně zapomněl) vám doručí boty domů, i když si je vyberete přímo na krámě. Obchod nemá žádné boty na skladě, jen vzorky; zato má rychlou zásilkovou službu.

To je úžasný efekt. Vyberete si boty, ale nejenže je nedostanete, ale ještě musíte dotyčnému obchodníkovi sdělit, kde bydlíte. Tak vypadá marketingová kalokagathia: je to sice riskantní, zato však nepohodlné. Z čehož vidíme, že ani sebelepší boty vám nezabrání ve šlápnutí vedle.

Unikající Facebook

Před rokem namíchl Facebook britské daňové úřady, když na daních zaplatil (při bratru sto milionech liber obratu) jen něco přes čtyři tisíce liber. Letos je ještě lepší: obrat se zdvojnásobil, ale protože veškerý zisk si firma kvůli nižšímu zdanění přesměrovala do Irska, vykázala ztrátu.

S tímto mužem by měl Facebook možná problémAutor: Pixabay

Výsledkem je, že je dnes o jedenáct milionů liber v daňovém plusu. Nezapomeňme, že to je táž firma, která vám znemožní zveřejnit fotku, na které se objeví nahota (Michelangelo a jeho David by měli se Zuckerbergem problém). Scanner v tomto světle navrhuje pro FB nový firemní slogan: krást a bát se.

Hyperkonina

Namísto tradiční reklamy a spol. se německý výrobce sportovního oblečení Adidas rozhodl najmout v 15 městech na světě po skupině mladých lidí, kteří jsou „hyperconnected“, to jest mluví spolu pomocí množství různých elektronických hejblátek. Skupina má mít ideálně zhruba 500 členů (zatím jich je 100–200) a má vytrubovat do světa, jak je Adidas skvělá značka.

Když to bude říkat anonymní mladík, bude to vypadat věrohodněji než od výrobce samotného, uvažují v Adidasu docela logicky. Scanner by i zde rád přispěl všeobecnému blahu a navrhuje, aby si členové oněch skupin říkali Adidasholes.

Nemíchat, sežvýkat

Pierce Brosnan se dostal kvůli svému poslednímu počinu do řečí. Ne proto, že bůhvíproč vypadá jako Mikuláš Romanov, nýbrž proto, že propaguje výrobce indického „osvěžovače dechu“ Pan Bahar. Internet se seběhl, aby si dělal z nebohého Brosnana legraci; některé indické osvěžovače, zvané paan masala, totiž obsahují tabák (hrůza hrůz!) a většina z nich má mírně halucinogenní a povzbuzující účinky.

Jejich žvýkání má také v různých místech světa nestejně vysoký společenský status; na část diváků proto spot působí, jako by Brosnan propagoval, řekněme, čichání toluenu.

Ženské zápasy v blátě

Bláto figuruje v mezititulku ve smyslu pouze přeneseném, zato je ho dost a dost smrdí. Jistá Sally Singerová, takto „kreativní digitální direktorka“ časopisu Vogue, se pustila do módních bloggerek za to, že berou jejímu zaměstnavateli kšeft. „Jste předzvěstí smrti stylu,“ napsala na jejich adresu. „Velmi snobské a velmi misogynní,“ vrátila kompliment jedna z adresátek, zakladatelka blogu LibertyLondonGirl.com Sasha Williamsová.

Když jedna dáma z módního světa začne osočovat druhou, že je nemožná mrcha, jaký je výsledek? Scanner, v obavě z nařčení z misogynie, by nejspíš souhlasil s oběma.