Scanner: Sbohem, televize?

Kdo by si pomyslel, že vidinu konce televizního vysílání jednou provždy může provázet něco jiného než čirá radost? A přesto ta chvíle nastala.

Hodiny stávené tupým zíráním na obrazovku vašeho televizoru mohou nahradit hodiny strávené tupým zíráním na obrazovku všeho možného (občas proložené kliknutím na „like“, což nahrazuje konverzaci), co je schopno přenášet Facebook, dozvídá se Scanner. Mark Zuckerberg oznámil, že chce, aby se jeho sociální síť věnovala „videu na prvním místě“, pročež spouští službu Facebook Live. Prodejci televizní reklamy a jejich bossové jsou z toho na mrtvici, píše časopis Advertising Age. A možná mají pravdu: když se Facebook rozhodl, že vsadí na mobilní inzerci, psal se rok 2012; dnes tvoří mobilní reklama 84 procent jeho příjmů.

Diverzita lídršipu, teď!

Scanner navrhuje, aby se sousloví Hewlett-Packard česky oficiálně překládalo jako Úlet-Pakárna. Proč? Inu, šéf komunikace HP, jistý Antonio Lucio, oznámil všem agenturám, které pro jeho firmu pracují (například FleishmanHillard, Fred & Farid a Porter Novelli), že do třiceti dnů musejí předložit plán na „vylepšení počtů diverzifikace“. Tím se myslí, že agentury mají ve svých kreativních odděleních zaměstnávat více černochů, indiánů a Číňanů, žen, homosexuálů a postižených. Tento plán má být naplněn do roka a do dne.

Hewlet Packard zavelel k diverzifikaciAutor: Pixabay

Argumentem pro tento krok (jejž agentury mimochodem „vřele vítají“) je tvrzení, že aby mohl HP lépe sloužit svým klientům, musejí logicky týmy jeho dodavatelů svým složením odrážet skladbu místního obyvatelstva. Scanner tomu velmi fandí a doufá, že se u toho HP nezastaví. Například všechny počítače, které bude firma dodávat do Afriky, by napříště měly být povinně vybaveny chobotem.

Ťi-cho po pěšině

Pcheng Li-juan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, přivítala šéfy vlád zemí G20 na summitu v Chang-čou v parádních modrých šatech. Stalo se zvykem, že mladistvě vyhlížející Pcheng (mluvíme o prostředí tradiční čínské gerontokracie) při každém svém veřejném vystoupení na sebe strhne mnoho pozornosti na sociálních sítích, kde se velmi propírá, jak jí to zase slušelo. Jen tentokrát – nic, ticho po pěšině.

Důvod je prostý: Peking se rozhodl, že je lepší nic neriskovat a všechny zmínky o summitu (či jen o politice nebo městě Chang-čou) ze sociálních sítí zcenzuroval. Chudák první dáma tak zůstala bez lidové pochvaly. Dost možná za to ještě někdo přijde o práci – anebo rovnou o hlavu, říká si Scanner.

To nejhorší z obou světů

Když na konci roku 1989 v Evropě zdechl bolševický režim, ze dne na den utichla jeho politická propaganda a trvalo několik let, než se stejně nesmiřitelně v našich životech etablovala reklama komerční, obvykle stejně nestoudná a vylhaná, jen o něco vlezlejší. Scanner děkuje bohu za ten okamžik vydechnutí – a zároveň lituje Kubánce, jimž dopřán nebyl. Castrovic režim tam dál chrlí revoluční oheň a síru a zároveň už na ně útočí běžná západní reklama.

Agentura Stillwell Partners, jež organizuje reklamní festivaly pod názvem Advertising Week, si Kubu vybrala jako jednu ze čtyř letošních hostujících zemí (další tři pořádá v Londýně, New Yorku a v Tokiu, jejichž obyvatelům už nejspíš neuškodí). Scanner maně napadá, jestli to není chytrý tah Raúla Castra, jenž chce ukázat svému lidu, že život mimo „ostrov svobody“ taky není zrovna legrace.