50. EuroShop zlomil rekord návštěvnosti | E15.cz

EuroShop je pro obchodníky zhruba totéž, co pro sportovce olympiáda. Tento ikonický veletrh se pořádá pouze jednou za tři roky a společnosti z celého světa v přípravném období intenzivně ladí formu, aby se během „akce A“ předvedly v tom nejlepším světle. Nejinak tomu bylo i letos, během jubilejního 50. ročníku. Mekkou obchodu se v druhém březnovém týdnu stal německý Düsseldorf.

Během čtyř dnů prošlo halami EuroShopu 113 tisíc návštěvníků ze 138 zemí, nejvíce v historii. Ředitel veletrhu Hans Werner Reihard k tomu poznamenal: „Rekordní návštěvnost nás utvrdila v tom, jak stále mladý a svěží zůstává tento projekt navzdory svému jubileu, a jak kreativní, inovativní a mladé je celé odvětví obchodu.“

České želízko (hliník) v ohni

Mezi 2500 vystavovateli z 60 zemí světa byla také česká firma Jansen Display, která se zaměřuje na vývoj a produkci hliníkových výrobků pro vizuální komunikaci se zákazníky. Co si pod tím představit? Před časem to byly hliníkové rámečky na plakáty v různých veřejných prostorách, ale vývoj šel dál a dnes společnost vyrábí z hliníku nejrůznější druhy poutačů – od velkých venkovních prosvětlených vitrín, po elegantní hliníkové stojany, na jejichž digitálních displejích lze pomocí USB disků přehrát jakýkoli obsah.

Taková řešení stále častěji nacházejí uplatnění zejména v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb: „V nabídce Jansen Display mě zaujalo hned několik produktů. Provozuji hotel s restaurací a umět na sebe vkusně upozornit je v našem segmentu zcela zásadní. Líbí se mi myšlenka, že bych denní menu nebo nabídku wellness služeb už nemusel tisknout na papíry, ale podle potřeby bych vše mohl odprezentovat na velkém digitálním displeji. Dalším plusem je, že všechny produkty mají velmi snadné ovládání,“ uvedl jeden z brněnských návštěvníků.

„EuroShop byl pro nás zásadní událostí a jsem rád, že naše novinky byly přijaty víc než pozitivně. Znovu jsme dokázali, že v tom, co děláme, jsme lídři na trhu. Rozhodně to ale neznamená, že by se náš vývoj měl nyní zastavit. Právě naopak – už teď se těším, kam se posuneme za další tři roky,” shrnuje Vít Zajíček, jednatel Jansen Display.