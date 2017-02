CEFC se stahuje ze Soukupova vydavatelství a agentury

"Je to další potvrzení toho, že se posílila pozice Jaromíra Soukupa ve vedení společností Empresa Media a Médea," řekl webu Köppl bez dalších komentářů. Podle webu se tím naplňuje klauzule, jež oběma stranám dávala možnosti do konce března 2017 zažádat o získání akcií zpět, respektive stažení investice.



CEFC do společnosti Empresa Media majetkově vstoupila v září 2015, kdy zároveň ohlásila akvizice v řadě tuzemských firem. Smlouvy byly podepsány v Šanghaji v rámci návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně. CEFC získala v obou společnostech minoritní podíl. Loni v červenci se pak stal Tvrdík místopředsedou představenstva Empresa Media, aby prezentoval minoritního vlastníka.



Obrat společnosti dosáhl předloni 5,489 miliardy korun. Nejziskovější částí byla Médea, která dosáhla provozního zisku (EBITDA) 127,1 milionu korun. Skupina Empresa Media skončila s provozní ztrátou EBITDA 14,4 milionu korun. Vydavatelství vlastní mimo jiné TV Barrandov a časopis Týden.

Osmačtyřicetiletý Tvrdík je původně profesionální voják. Byl ministrem obrany ve vládách Miloše Zemana a Vladimíra Špidly (oba tehdy ČSSD) a poslancem Sněmovny. Po odchodu z kabinetu se v roce 2003 stal prezidentem a předsedou představenstva Českých aerolinií. Firma v té době zahájila transformaci, uzavřela kontrakt na dodávku airbusů a skončila ve vysoké ztrátě. Tvrdík to připisoval růstu cen ropy ve světě a zostřující se konkurenci. Podle jeho kritiků byly ale za špatnými výsledky firmy zejména manažerské chyby. V letech 2006 až 2010 byl Tvrdík volebním manažerem ČSSD.Čínská společnost CEFC si jako sídlo svých evropských aktivit vybrala Českou republiku, kde nyní zaměstnává přes 4000 lidí. Při dokončení plánovaných investic se má jejich počet navýšit na 10 tisíc. CEFC Group (Europe) Company vykázala předloni ztrátu 120 milionů korun. Loni v listopadu oznámila, že v Česku investovala 22,8 miliardy korun, dokončované investice činí dalších 30,7 miliardy a nově plánované pak přesahují deset miliard korun.

V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, v Pivovarech Lobkowicz Group nebo ve fotbalové Slávii. Loni v září kapitálově vstoupila do J&T Finance Group.