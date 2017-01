Do boje se zavádějícím zpravodajstvím se pouští také BBC

"BBC nemůže editovat internet, nebude ale ani stát stranou," řekl Harding, jehož citoval server listu The Guardian. Specializovaný tým se proto zaměří na falešné informace nebo fakta, která jsou v hojném měřítku sdílena přes sociální média. BBC bude podle Hardinga důsledně ověřovat informace, které se šíří na facebooku, instagramu a v dalších sociálních médiích.



Harding dodal, že BBC již spolupracuje zejména se společností Facebook na tom, jak tuto práci dělat co nejefektivněji. Podle něho má být ověřovací program pod názvem Reality Check veřejnou službou s přitažlivým formátem, který zajistí, že fakta budou ještě zajímavější než falešná předloha. Uvádění na pravou míru se bude odehrávat na několika frontách - v on-line internetovém zpravodajství, v televizi a v rádiu.



Británie se ještě vzpamatovává z atmosféry kolem loňského referenda o vystoupení z Evropské unie, kolem kterého se vyrojilo neobvykle vysoké množství lživých informací. Mnohdy šlo o zcela vymyšlené příběhy s jediným cílem - generovat příjmy z reklamy díky tomu, jak si je lidé pročítali na svých přístrojích.

Facebook se stal cílem ostré kritiky za to, že v jeho prostoru si lidé předávali mnoho falešných zpráv, což se ještě intenzivněji projevilo během kampaně před loňskými volbami amerického prezidenta. Facebook se už snaží situaci řešit a už loni přišel s plánem, že uživatelé budou moci značkovat informace, které jsou falešné. Intenzivněji by se tomu měly věnovat organizace, které se tím cíleně zabývají, jako je FullFact a Snopes ve Spojených státech.Tým BBC se chce zaměřit na obsah, který je jednoznačně smyšlený a který se snaží oklamat veřejnost, aby si myslela, že byl vytvořen v renomované zpravodajské organizaci.Boj proti nepravdivým informacím je součástí snahy BBC tvořit analytičtější zpravodajství, jehož cílem je dávat informace do souvislostí, a odborně tak pomáhat laické veřejnosti se orientovat. Důraz má být kladen i na datovou žurnalistiku a rovněž na cizojazyčné zpravodajství.Podobný tým sestavilo i české ministerstvo vnitra. Dostalo se mu za to kritiky například od prezidenta Miloše Zemana, podle něhož jde o cenzuru.