Hello kopyto! Lavimu přišla fotbalová „nabídka“ z Floridy, přetahují se o něj i české firmy

O postavu Julia „Laviho“ Lavického z on-line seriálu Vyšehrad je zájem na všech frontách, využít její popularity se snaží počítačoví piráti či soukromé firmy. Fiktivní postava ztělesněná Jakubem Štáfkem navíc „žije“ i v reálném světě. Do sídla společnosti Obbod, která Vyšehrad vysílá na své stejnojmenné internetové televizi, dorazila pohlednice až z floridského Miami.

Lavimu po oslovení „Hello kopyto“ neslibují zástupci fotbalového klubu Miami Mambas nic menšího, než „špílmachr position“ a proplácení výdajů na ženský doprovod a alkohol.

Fakt, že Lavický ve skutečnosti neexistuje, ovšem ničemu vadit nemusí – fotbalový klub Miami Mambas podle dostupných informací rovněž neexistuje. O tom, že jde o vtípek fanoušků, napovídá už jen vyznění textu.

Podle programového ředitele Obbodu Daniela Strejce postava Lavického obecně stírá hranici mezi realitou a fikcí. „Dostáváme například spoustu žádostí o uspořádání autogramiád s fotbalovou hvězdou Lavickým. Nikoho ale vůbec nezajímá, jestli představitel Lavického Jakub Štáfek fotbal skutečně hrát umí. Což on mimochodem umí,“ říká Strejc.

Na Obbod se obracejí i firmy s žádostí o prodej oblečení s Laviho značkou či s nabídkou product placementu a dalších typů partnerství. Podle Strejce ale Obbod majitele Kamila Oušky není v současnosti v pozici, kdy by musel generovat zisk za každou cenu, tomu odpovídá přístup firmy k případným obchodním jednáním.

„Nevzali bychom proto nic, co by Laviho stavělo do jiného světla a nějak nabourávalo mýtus kolem něj vybudovaný,“ dodal Strejc. Výsledkem jedné konkrétní nenásilné spolupráce byla možnost bezplatného zapůjčení sportovních aut pro potřeby seriálu. Pohlednice pro LavihoAutor: jan vavra

Nic z předchozího by však nebylo možné, kdyby seriál Vyšehrad nevzbudil nadprůměrný ohlas mezi diváky. Strejc sledovanost jednoho dílu vyčísluje na 1,2 milionu lidí, řadí tam však i počet zhlédnutí pirátských verzí na YouTube či jiných videoportálech, kam je lidé nahrávají bez svolení Obbodu.

Firma chce tyto diváky nasměrovat na svou placenou internetovou televizi, kde Vyšehrad exkluzivně vysílá. Docílit chce toho mimo jiné důsledným mazáním nepovolených kopií z YouTube a rozšířením počtu zařízení a operačních systémů, jež přehrávání obsahu z Obbodu dovolují.

O dalších záměrech společnosti Obbod (nejen) se seriálem Vyšehrad se dočtete v nadcházejících dnech na E15.

