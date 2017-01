Lavi a Vyšehrad? Úspěšný seriál se mohl odehrávat v úplně jiných kulisách

Všechno mohlo být úplně jinak. Herec Jakub Štáfek pootevřel dveře do natáčení úspěšného internetového seriálu Vyšehrad, kde hraje fotbalistu Juliuse Lavického. Místo za Vyšehrad měl oblíbený zhýralý talent „Lavi“ hrát ve Vršovicích za Bohemians a šéfovat mu měl herec Ivan Trojan.

Sparťan Štáfek si podal ruku se slávistou Jiřím Mádlem, se kterým má produkční společnost Funny Bunny Films a rozhodli se natočit seriál z fotbalového prostředí pro internetovou televizi Obbod.



„Původně to bylo vymyšlené trochu jinak. Seriál se měl jmenovat Klokan, jednali jsme s vedením Bohemians, že náš Lavický by ze Sparty přestupoval k nim s tím, že majitele Bohemky by hrál Ivan Trojan. Ale Ivan byl časově úplně zaneprázdněný a Bohemka nechtěla přistoupit na jinou hereckou variantu, a tak jsme museli hledat jinde.



V té době hrál druhou ligu Vyšehrad, setkali jsme se s jeho majitelem panem Klímou, který byl hrozně ochotný, a ten nápad se mu líbil,“ prozradil Jakub Štáfek pro Magazín Mladé Fronty Dnes.

Když chodil mladý herec kvůli roli Lavického se zlatým melírem na hlavě, proměnil se charakterově i v osobním životě. „Svádělo mě to hrát si na vygumovaného fotbalistu i v civilu. Přepadal mě těžko popsatelný pocit, že můžu všechno,“ prozradil Štáfek a vyprávěl o tom, jak byl najednou i hlasitější a vulgárnější.

Prozradil také, jak se zrodilo jméno hlavního hrdiny. Ze společné úvahy s režisérem seriálu Martinem Koppem. "U mě doma v pracovně jsme přemýšleli, že bychom chtěli křestní jméno, které bude působit vznešeně a zároveň kontrastně s úplně obyčejným příjmením. Martin hrál tenkrát basket s klukem jménem Julius, to nám přišlo fajn."



A příjmení Lavický? To zase vycházelo ze záliby fotbalistů v přezdívkách. "Protože fotbalisti se oslovují jen přezdívkami - Káďa, Rosa, Lafi, Limba... Příjmení Lavický bylo dobře tvárné, nabízelo varianty Lavi, Lavice, Lavina..." vysvětlil Štáfek.