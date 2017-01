Mediální obchod roku: miliardář Zach ovládl televizi Prima

- Kolem médií se pohybuje od konce 90. let, když se jako spoluvlastník společnosti MEF Holding podílel na rozjezdu televize Nova po rozchodu Vladimíra Železného s americkými partnery. Angažoval se také ve výzkumné firmě Nielsen Admosphere (dříve Mediaresearch), která českému mediálnímu trhu dodává data o televizní sledovanosti.

- Komár se narodil 13. července 1972 ve slovenské Levoči, vystudoval košické matematické gymnázium a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Už za studií založil počátkem 90. let se spolužáky softwarovou firmu, která vytvořila a prodávala hotelový informační systém a software na hodnocení a optimalizaci reklamních kampaní pro reklamní agentury.

- V roce 1994 spolu s Jiřím Šmejcem a Janem Gernerem založil obchodníka s cennými papíry Middle Europe Finance (MEF), který ovládl několik firem (mimo jiné mu patřil významný podíl v ZVVZ Milevsko). Koncem 90. let se Komárem spoluvlastněný MEF Holding podílel na rozjezdu "nové Novy", v letech 2002 a 2003 firmu koupila investiční skupina PPF. V této době se Komár angažoval i ve slovenské televizi Joj.

- Šmejc se poté stal blízkým spolupracovníkem majitele PPF Petra Kellnera, Komár zaměřil své podnikání jiným směrem. Jím postupně ovládnuté společnosti Alphaduct patřil zejména výrobce minerální vody Karlovarská Korunní (v době svého ředitelování ji ve vysílání neskrývaně propagoval Vladimír Železný) a Dermacol, výrobce kosmetiky z pražského Filmového studia Barrandov. Loni v říjnu prodal Komár stoprocentní podíl v Karlovarské Korunní skupině Arca Capital slovenského finančníka Pavola Krúpy.