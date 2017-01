Netflix potěšil investory, jeho výsledky příjemně překvapily

Čtvrtletní výsledky největší on-line videopůjčovny na světě, amerického Netflixu, byly velkým překvapením pro analytiky. Tržby meziročně vzrostly o 36 procent na 8,3 miliardy dolarů.

Meziroční zisk vzrostl dokonce o rovnou polovinu. Netflix také působí v Česku, kam vstoupil v lednu minulého roku. Celkově je služba dostupná ve 190 zemích světa. „Motorem růstu společnosti byl přírůstek nových uživatelů. Těch Netflix přidal celosvětově 7,05 milionu, zatímco analytici očekávali pouze 5,2 milionu. I ve vyjádření za celý rok firma prudce rostla,“ uvádí Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

Akcie firmy zareagovaly růstem o více než sedm procent. Analytici však před investicí do společnosti varují a upozorňují na rostoucí konkurenci. Poukázal na ni také management Netflixu.

„Konkurence je zejména ze strany Amazon Prime Video a YouTube, ale také nových hráčů jako Apple, Hulu nebo BBC. Růst samozřejmě ohrozit může, a právě proto Netflix silně investuje do vlastního originálního obsahu,“ uvádí Ján Hladký, analytik Patria Finance s tím, že výdaje na obsah mají dosáhnout v roce 2017 celkem až sedm miliard dolarů.

„Tyto výdaje ale tlačí na již zmiňované zadlužení a do budoucna tak existují dva scénáře – vyšší předplatné nebo méně vlastního originálního obsahu,“ dodává. Ryska zase upozorňuje na nadhodnocený kurz akcií.

„Poměr ceny akcie a očekávaného zisku na akcii letos je více než sto. Zásadní podle mne bude, jestli Netflix vyroste do bodu, kde se již masivní investice do vlastní tvorby začnou vyplácet. Zatím tomu tak není. Jen letos by měl Netflix proinvestovat do nových filmů o dvě miliardy dolarů více, než vydělá. Firma tedy musí spoléhat na nové úvěry či další peníze od akcionářů,“ poukázal Ryska.