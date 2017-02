Propagace učňovského školství zkrachovala. Počet absolventů klesl téměř o polovinu

Počet absolventů učňovských oborů v Česku loni meziročně klesl o pět procent na jedenáct tisíc. Nejhůře dopadly stavební a nábytkářské obory, úbytek byl znatelný zejména u zedníků, truhlářů a čalouníků. Počet naopak nejvíce vzrostl u elektrikářských a strojírenských profesí, vůbec nejvíce přibylo vyučených pekařů. Od roku 2005 se celkový počet absolventů snížil o 42,5 procenta. Uvedl to předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

"Důvod k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na paměti, že před deseti lety končilo na našich učilištích téměř 20 000 absolventů ročně. Argument demografické křivky a obecného úbytku žáků na všech školách má sice logiku, ale to spotřebitele ani podniky neuspokojí," uvedl Havlíček na tiskové konferenci k zahájení veletrhů For Pasiv, Cesty Dřeva a Střechy Praha. Zatímco česká ekonomika roste, klíčové profese podle něj ztrácejí.

Největší pokles asociace zaznamenala u nábytkářských profesí, jak u truhlářů, tak čalouníků. Situaci v těchto oborech označil Havlíček za fiasko. "Klesá ale i množství absolventů tesařských oborů, ačkoliv to byl po dobu deseti let jeden z mála rostoucích oborů," doplnil Havlíček. Pokračuje i propad u řezníků-uzenářů a překvapivě klesá i jinak stabilní obor montérů suchých staveb.

"Naopak velmi slušný meziroční nárůst pozorujeme u obráběčů kovů, elektromechaniků, elektrikářů, podlahářů, ale překvapivě i u pekařů," dodal Havlíček. Vyučených pekařů loni meziročně přibylo 41 procent. Počet kameníků se zvýšil dokonce o 250 procent, ale z pouhých dvou na pět vyučených. Specifickým případem jsou podle Havlíčka absolventi kominických oborů. Od roku 2005 do roku 2015 se jejich počet zvýšil ze čtyř na 107. Loni mírně klesl.