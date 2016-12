Správný mediální monitoring umí i analyzovat a měřit výsledky

„Monitora nám šetří hodiny času týdně díky automatickým analýzám a reportingovému modulu. Jsme schopni rychle reagovat na kauzy, o kterých víme dříve než klient. Díky náhledům článků můžeme vidět informace v potřebném kontextu,” řekla Jitka Kosovská, PR & Marketingová manažerka ve společnosti Profinit.

Mezi zásadní výhody aplikace, které Monitoru odlišují od konkurence, patří bezesporu rychlost, množství monitorovaných médií a titulů, přístup k mediálnímu archivu, pokročilý reporting, možnost PDF náhledů tištěných médií a v neposlední řadě analýza mediálních výstupů na jeden klik.

Rychlost, která není na úkor kvality

Aplikace detekuje nové zmínky takřka v okamžiku jejich vydání. Díky tomu můžete jako první vidět, co se o vaší značce právě píše nebo dokonce bude psát, aniž byste museli čekat na papírové vydání novin.

V současné době aplikace monitoruje více než 2 680 titulů, z toho přes 800 tištěných. K tomu si připočtěte pořady celoplošných TV stanic a rádií a vyjde vám počet zhruba o 20 % vyšší, než nabízejí ostatní poskytovatelé monitoringu. Denně platforma podrobně prochází kolem 5 000 stran tištěných textů a 9 000 on-line článků. Kvantita si tedy v tomto případě opravdu podává ruku s kvalitou.

Reporting stokrát jinak

Články ve službě lze filtrovat (dle data, média či tématu, do kterého spadají), psát si k nim poznámky, přidělovat jim štítky a sentiment a exportovat je do mnoha formátů. K dispozici jsou vybrané PDF náhledy daných titulů, a to někdy i dříve, než se dostanou v papírové podobě do stánku.

Aplikaci nejsou cizí ani pojmy jako AVE či OTS. Zjistíte, ve kterých médiích se o vás nejčastěji píše a ve který den a porovnáte si výstupy s vaší konkurencí. Ve spojení s Google Analytics Monitora tvoří silný nástroj, který zvládne analyzovat úspěšnost vašich on-line PR a marketingových aktivit. Dozvíte se, kolik čtenářů přišlo na vaše webové stránky z určitého článku a jak dlouho se v průměru na vašem webu zdrželi. Monitoru lze napojit na CRM nebo s dalšími aplikacemi jako Trello, Slack či RSS s kanálem.

Není nic jednoduššího než si vyzkoušet, jak by Monitora vyhovovala právě vám. Zaregistrujte se ještě dnes a během dvou minut může být Monitora na 7 dní vaše!