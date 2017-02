Z prostředí marketingu přichází sitcom Šéfová. Podívejte se, jak je možné šikanovat nadřízenou

Autorky seriálu pracovaly přes dva roky v jedné reklamní agentuře jako textařky. Iva vedla kreativní tým, kam nastoupila Míša jako junior. „Nápad na sit-com, v němž podřízená šikanuje svou šéfovou vznikl z legrace. Zrodil se v hlavě Ivy jako taková reflexe našeho pracovního vztahu. Já jsem pak pojmenovala postavy, napsaly jsme pár námětů“ říká Míša. „A teď se nám moc nechtěl psát scénář, tak jsme si řekly, že nápady máme, a zbytek nějak doimprovizujeme,“ říká Iva.

Obě od začátku počítaly, že si v tom samy zahrají. Dvojici doplňuje režisér, filmař Jakub Jurásek, s kterým se autorky seznámily během natáčení reklamních videí.

„Natáčení Šéfové probíhalo tak, že jsme se nejdřív asi dva měsíce před každým dílem domlouvali, pak jsme se na dvě hodiny večer nebo o víkendu sešli v něčí práci, dohromady domysleli spoustu věcí podle scény a dostupných rekvizit a pak s tím měl Kuba několikahodinovou hrůzu při stříhání," popisuje Míša „Patří mu obrovská zásluha na tom, jak to vypadá, protože točit na jednu kameru s dvěma neprofesionálními herečkamit je rozhodně nelehký úkol." doplňuje Iva. Marketingové prostředí je autorkám blízké, ale hlavní roli hraje deformovaný vztah na pracovišti.

"To, že se to bude odehrávat na pozadí marketingové firmy vzniklo vlastně až během natáčení prvního dílu. Na druhou stranu je to dobře, protože je to nepřeberná studnice humoru," dodává Iva a Míša s úsměvem připomíná, že prvotním záměrem bylo přijít s něčím neotřelým. Jak tím konceptem improvizace, tak námětem, který není úplně profláknutý. A také jsme samozřejmě chtěli obohatit českou seriálovou scénu o něco na pomezí Davida Lynche a Ace Ventury.