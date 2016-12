EET může hospodám vydělat tisícovku denně

Z výsledků průzkumu společnosti One Pub (poskytovatel řešení Rychlapokladna.cz) v řadách majitelů více než 800 restaurací vyplývá, že zavedení pokladního systému a pokročilé inventury řešené elektronicky může velmi zásadně zvýšit tržby. Majitelé totiž odhadují nárůst denních tržeb přiznaných personálem v průměru na 970 korun.

To by při přepočtu na celkem zhruba 30 000 restaurací v Česku znamenalo ročně posílení jejich tržeb o přibližně o 10,6 miliardy korun. Jednatel One Pub Pavel Friedrich zdůrazňuje, že tuto částku je třeba vnímat jako maximální, protože mnoho podniků již sofistikované pokladní systémy používá delší čas.

Podle Friedricha zůstává otázkou, jak a zda se tento jev projeví i v oficiálních údajích, které bude evidovat po rozjezdu EET finanční správa a Český statistický úřad. Současně se totiž projevuje i zcela protichůdný trend. Vlastníci a provozovatelé gastronomických zařízení hledají a zřejmě i nacházejí desítky cest, jak alespoň část svých tržeb vyvést mimo systém EET. Uvažují například o vydávání jídel na faktury a jejich účtování bezhotovostním převodem. Oficiální statistiky s výkazy za prosinec či leden budou k dispozici nejdříve na jaře příštího roku.

Vlastníci nebo provozovatelé gastronomických zařízení se shodují v tom, že část provozních tržeb plynoucích zejména z prodeje jídel nebo alkoholických nápojů se vůbec nedostává do oficiálního denního vyúčtování. Kvůli tomu, že nepoctiví zaměstnanci „proženou“ materiál mimo pokladny a peníze pak inkasují neoprávněně do vlastní kapsy.

„Nelze samozřejmě personál restaurací paušálně nařknout z krádeží, nicméně vlastníci v gastronomii jednoznačně deklarují, že díky elektronickým pokladním systémům získávají podstatně větší kontrolu nad tím, co se v jejich podniku děje,“ uvedl Friedrich, jehož firma pokladní systémy dodává. Doplnil, že skutečně kvalitní systémy neřeší jen EET, ale pokrývají mnoho dalších aspektů chodu restaurace – otázky inventury, funkci mobilního číšníka či objednávkový systém. Tím, že se restauratéři vzdají papíru a tužky, mohou výrazně urychlit celý provoz, rychleji obsloužit zákazníka či zjednodušit vedení skladu.