Geometry Global podpořila knižní festival Humbook

Ústředním smyslem přehlídky Humbook je nabídnout mladým čtenářům pouze to, co je skutečně zajímá, a to jak z tištěné literární tvorby, tak z té digitální. Jednodenní festival pro své návštěvníky tak chystá besedy s aktuálními hvězdami young adult fikce i známými tuzemskými bloggery. Mezi nejslavnější hosty patří např. věhlasný autor fantasy série Odkaz dračích jezdců Christopher Paolini nebo oceňovaná spisovatelka Ruta Sepetysová, jejíž historické romány pro mladé se prodávají ve více než padesáti zemích světa.

Součástí festivalu jsou i workshopy zaměřující se na jednotlivé části literární tvorby, ať už se jedná o samotné psaní, práci s vydáním, nebo překladem z cizího jazyka, které mají mladým návštěvníkům nabídnout ojedinělou možnost nahlédnout pod pokličku vzniku knihy a motivovat je k vlastní tvorbě.

Ta se však nemusí týkat pouze psaní – o doprovodný program se starají i youtubeři Johny Machette či Style With Me s vlastními výstupy o video či DIY tvorbě. Na místě bude připravena i chill-out zóna na čtení, speciální ochutnávka únikové místnosti z produkce Lost Rooms či cvičení v kreativitě s knihou Dodělej tuhle knihu.

Vzhledem k cílové skupině festivalu jsou primárním komunikačním kanálem sociální sítě, v čele s Facebookem a Instagramem. Klíčová je rovněž spolupráce s influencery, jako je Molly v knize, tvůrkyní videoobsahu i pro jednoho z organizátorů festivalu, nakladatelství Cooboo.

Dlouhodobým cílem pořadatelů je vybudovat fungující značku, jejíž každoroční festival by měl být vyvrcholením celoroční komunikace s komunitou čtenářů, návštěvníků a milovníků knih.