I Am Bolt: marketingový majstrštyk sprinterské megahvězdy

Film I Am Bolt odhalí divákům, jak žijící sportovní legenda trénuje, závodí, relaxuje, tráví čas s rodinou a přáteli. Exkluzivní snímek bude promítán v celosvětové premiéře v kinech pouze v jediný den – v pondělí 28. listopadu ve stovkách zemí celého světa. V Česku film uvede 16 kin.

Být Boltem

Jamajský blesk, jak se Usainu Boltovi často přezdívá, definoval atletiku a udělal obrovskou práci pro marketing běhu a atletiky jako takové, jeho aura však dalece přesahuje oblast sportu. Snímek I Am Bolt je intimním portrétem sportovní ikony a zevrubně mapuje rok a půl jejího života během příprav na letní olympijské hry v Rio de Janeiru 2016.

„Mým záměrem bylo ukázat lidem, jaký můj život doopravdy je. Čím vším jsem si musel projít, abych se dostal tam, kde jsem teď, mé vzestupy a pády, to, jak přemýšlím a co cítím. Vím, že si spousta lidí na světě myslí, že mě zná, že o mně ví všechno, ale není tomu tak a já jim rád ukážu, jaký je opravdový Bolt,” říká o filmu třicetiletý Jamajčan.

Vše o legendě

Během natáčení poskytl filmařům neomezený přístup do svého života. Vidět sprintera tak, jak ho nikdo nezná, umožňují i archivní záběry z jeho mládí, rozhovory s nejbližšími, jako jsou jeho rodiče, nejlepší přátelé, jeho marketingový a PR agent Ricky Simms (o tomto spolutvůrci „superbrandu“ jménem Bolt jsme psali ve stejnojmenném článku v letním čísle Strategie), trenér Glenn Mills a sportovní kolegové, a fascinující záznam natočený jím samotným, odkrývající důležitá období v jeho kariéře a životě.

Ostrava???

Díky filmu, který bude během premiérové noci doplněn o další obrazový materiál, se diváci budou moci podívat do zákulisí MS v Pekingu, olympijských her v Riu a v Londýně. Se sprinterem zavítají také do Německa a na Jamajku. Objeví se i záběry z Boltova oblíbeného ostravského mítinku Zlatá tretra? To se dozvíme až na promítání filmu v 16 českých kinech po celé ČR 28. listopadu 2016.