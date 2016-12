Investory roku 2015 jsou INA Lanškroun, FNZ a Honeywell

Šestnáctý ročník soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku zná své vítěze. Dnes je ve Slovanském domě slavnostně vyhlásila agentura CzechInvest. Ocenění získalo celkem jedenáct významných investorů a podnikatelských nemovitostí za rok 2015. Dvě zvláštní ceny předal odborný partner soutěže Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Záštitu nad soutěží převzal ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, který cenu za 1. místo v kategorii Výroba osobně předal zástupcům společnosti INA Lanškroun.

Investice firmy INA Lanškroun ve výši 2,5 miliardy korun přinesla do Pardubického kraje 900 nových pracovních míst. V kategorii IT a sdílené služby zvítězila společnost FNZ (Czechia), která bude z Brna obsluhovat zákazníky ve Španělsku a Velké Británii. V kategorii Výzkum a vývoj získala první místo společnost Honeywell, která v Brně otevřela nové výzkumné a vývojové laboratoře.

„V roce 2015 CzechInvest dojednal investice za bezmála 45 miliard korun. Více než 30 procent všech investic šlo do high-tech projektů. To je jasný signál toho, že se Česká republika ve světě zapsala jako ideální destinace pro investice s vyšší přidanou hodnotou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Ideální zóna

I letos bylo uděleno ocenění Podnikatelská nemovitost, a to ve dvou kategoriích. Průmyslovou zónou roku 2015 byla zvolena Průmyslová zóna Svitavy – Paprsek. Cenu za Nemovitost roku 2015 pro technologická centra a služby získala Waltrovka společnosti Penta Investments.

„Vedle kvalitních lidí je jedním z důležitých kritérií i rychlost, s jakou může investor začít podnikat. K tomu je samozřejmě třeba také kvalitní nabídka příhodných ploch, což je oblast, ve které do budoucna cítíme určitě rezervy. Proto jsme s podporou mnohých měst a obcí vytipovali vhodné lokality, kam by mohli noví investoři již za několik let zamířit,“ uvádí generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Cena pro Jana Amose

Cenu AFI za významný počin v oblasti investic získala Konica Minolta Business Solution Czech a Cenu AFI za dlouholetý přínos investičnímu prostředí České republiky obdržel Jan Amos Havelka, jeden ze zakladatelů agentury CzechInvest.

„Mám velkou radost, že jsem mohl cenu za dlouholetý přínos předat právě Janu Amosu Havelkovi, který má významnou zásluhu na historickém úspěchu i současném vysokém standardu investičního prostředí v České republice. Stál rovněž u zrodu agentury CzechInvest, což bylo nepochybně milníkem v rozvoji investičního prostředí České republiky,“ konstatuje Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Odborným partnerem soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku 2015 je Sdružení pro zahraniční investice – AFI, hlavními partnery jsou společnosti CTP a Česká spořitelna – poskytovatel služby Erste Corporate Banking. Dalšími partnery jsou Asental Group, KPMG Česká republika, Panattoni Europe, Randstad a Nexen Tire Czech. Podporujícími partnery jsou AC&C Public Relations a Zátiší Catering.