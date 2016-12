Miliardář Rupert Murdoch rozjíždí jednu z největších her své kariéry. Jím ovládaná americká skupina 21st Century Fox dala nabídku na odkup všech akcií britského satelitního operátora Sky, v němž již vlastní téměř 40procentní podíl. Murdoch tak oživil plán na sjednocení svých mediálních aktivit z roku 2010. Tehdy jej překazil skandál bulvárního magazínu News of the World, který byl zapleten do odposlouchávání politiků a dalších osob.

Fox, do jehož portfolia patří filmové studio a řada televizních stanic, nabídlo odkupní cenu 10,75 libry za akcii. Případná transakce tak ohodnocuje Sky na 18,5 miliardy liber. V reakci na nabídku vyrostly v pátek akcie Sky o třicet procent.

„Případná transakce by umožnila nabídnout globální obsah 21st Century Fox široké zákaznické síti Sky, která patří k evropským lídrům placené televize,“ uvedl Fox v prohlášení k transakci. Pokud se obě společnosti dohodnou, dostane se do hry ještě britský úřad pro mediální dohled Ofcom.

Labouristický poslanec Tom Watson pro Guardian uvedl, že úřad musí nabídku prověřit také z pohledu dopadu na mediální trh a zachování základních principů svobodné novinařiny. Murdochova média bývají v Británii i Americe často kritizována za neobjektivitu. Spojení Foxu se Sky je další velkou transakcí, které letos globální mediální trh nabízí.

Na konci minulého týdne dokončilo hollywoodské studio Lionsgate akvizici kabelového operátora Starz, který má 24 milionů platících zákazníků. Cena se vyšplhala na 4,4 miliardy dolarů. Největší mediální obchod letošního roku pak uskutečnil telekomunikační obr AT&T, který za 85,4 miliardy dolarů chce koupit mediální skupinu Time Warner (vlastní mimo jiné také HBO či mateřské společnosti skupiny Nova). Tuto transakci v současnosti prověřují americké úřady.