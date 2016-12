McCannům se letos daří, kralovali i na Effie

Tuzemskou podobu celosvětové soutěže Effie pořádala Asociace komunikačních agentur (AKA) letos podevatenácté. Celkem se do soutěže přihlásilo 65 kampaní, z nichž bylo oceněno 25. Nejsilněji obsazenými soutěžními kategoriemi byly Malý rozpočet a Ostatní služby. Nejvíce cen posbíraly agentury Ogilvy a McCann – ti letos do Česka přivezli Zlatého lva z festivalu Cannes Lions, tři ocenění ze soutěže Golden Drum (kde byl McCann Worldwide také vyhlášen jako agenturní síť roku pro region CEE) a zabodovali i shortlistem na americkém festivalu Clio Awards.

Práce posuzovala porota složená z marketérů významných společností, odborníků z výzkumných agentur, publicistů a respektovaných osobností agenturního trhu. Akce se poprvé konala pod záštitou prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého.

„To nepokládáme za formalitu. Je to první krok k uznání komerční komunikace jako odvětví, které roztáčí ekonomiku, stimuluje poptávku a zaměstnává tisíce vzdělaných lidí,“ říká předseda pořádající AKA Marek Hlavica.

Effie současně reflektuje důležitou roli, kterou má komunikace při budování občanské společnosti a demokratickém dialogu s občany. Poprvé se objevila nová kategorie, která zkoumá efektivitu kampaní vedených státem, samosprávou a jimi zřizovanými organizacemi. Historicky první zlatou Effie si v této kategorii odnesly ministerstvo pro místní rozvoj a agentura Momentum za kampaň na podporu evropských fondů.

„Effie se celosvětově posouvá k otevřenému fóru zadavatelů a agentur, na kterém nejvýznamnější hráči na trhu sdílejí svoje know-how s jediným cílem – co nejlepší výsledek za co nejlepší cenu. Klíčovým slovem ale není úspora, nýbrž výkon,“ říká Hlavica a dodává, že česká Effie by se měla vydat stejným směrem. Překážkou je zatím absence silné a aktivní komunity zadavatelů, která je v západních zemích motorem proměny Effie ze soutěže v profesní fórum.