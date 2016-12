Nejlepší korporátní komunikaci vede Grayling

The Eastern Europe Business Elite Awards se zaměřuje na společnosti, které poskytují kvalitní klientský a zákaznický servis a které usilují o to nabídnout co nejlepší služby ve svém oboru.

Do hodnocení bylo zahrnuto 16 východoevropských zemí. „Východní Evropa je pro mezinárodní komunikační agentury velmi náročným prostředím. Grayling uspěl tam, kde ostatní mezinárodní agentury vyklízejí pozice. Naše práce má pro klienty dlouhodobý a zcela zřetelný přínos. Toto ocenění je toho důkazem,“ říká Jan Šimůnek, CEO Graylingu pro kontinentální Evropu.

Agentura Grayling získala letos i cenu Eastern Europe PR Consultancy of the Year 2016, a sice na galavečeru EMEA SABRE Awards v Berlíně.