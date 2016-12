Ogilvy PR pracuje pro P3 Logistic Parks

Ogilvy Public Relations bude mít na starosti témata spojená s výstavbou a rozvojem stávajících logistických parků, CSR aktivity a komunikaci trendů v logistice a průmyslovém developmentu.

Výběrového řízení na zajištění komunikace společnosti P3 Logistic Parks v České republice se zúčastnilo celkem osm agentur.

„U Ogilvy se nám líbila důkladně propracovaná strategie, svěží nápady a odborný vhled do sociálních sítí. Z Prahy řídíme nejen český, ale i korporátní marketing a komunikaci, a proto se těšíme, že Ogilvy díky svým mezinárodním zkušenostem pozitivně ovlivní i naši korporátní komunikaci,“ říká Hynek Bartík, marketingový ředitel P3 Logistic Parks.

„P3 je jako Baťa v developmentu. Zná každý detail a každého zákazníka od A do Z. To nám dává příležitost nahlédnout na oblast průmyslového developmentu jako celek, hovořit o trendech a srovnáních mezi evropskými zeměmi,“ říká Dita Stejskalová, managing partner Ogilvy Public Relations, a dodává: „Logistickými parky projde téměř každý výrobek, který se prodá. Už dávno to nejsou pouze sklady, ale fascinující svět plný úžasných podnikatelských příběhů, ale i špičkových technologií.“