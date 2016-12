Rony Plesl navrhl sklo pro Krušovice

Královský pivovar Krušovice zavádí během listopadu do restaurací nové vysoké štíhlé sklenice. Jejich vývoj trval od prvotních návrhů přes výrobu zhruba rok.

„Nebylo lehké vyhovět technologickým omezením, vždy je ale lepší, když vzniká celý soubor sklenic najednou. Sklenice se vyrábí jinak než džbánek, a musel jsem tudíž vypustit některé tvarové složitosti, které neumožňuje foukané sklo oproti lisovanému. To úzce souvisí právě s trendy v pivním skle. Nejde ani tolik o tvary jako spíše o technologie. Před deseti lety bylo v módě těžké lisované sklo, dnes se přechází k lehčímu foukanému,“ vysvětluje Plesl.

Nové sklenice doplňují velmi úspěšnou řadu skla inspirovanou osobností Rudolfa II., jež přišly do oběhu před dvěma lety. Uznávaný sklář Rony Plesl navázal na design velmi ceněného lisovaného půllitru (tzv. čtyřprsťáku) Maxima Velčovského, jehož inspiračním zdrojem byly historické portréty Rudolfa II. Právě díky přízni tohoto významného českého krále a císaře římského se krušovický pivovar proslavil.

„Mám rád značky s bohatou historií, velice mne inspirují staré dekory a aristokratické propriety. Kolem Krušovic je těchto věcí hodně. Vždy se důkladně zajímám o historii značky a profil zákazníka. Pokaždé hledám něco specifického, co by bylo do budoucna ikonické,“ říká Plesl.

Na královský původ ostatně ukazují Krušovice už dva a půl roku reklamním sloganem „Buď jsi král, nebo ne“.