Nové celebrity z dětských pokojíčků

Stále více firem se pokouší využít pro oslovení své cílové skupiny zákazníků youtubery. Podle všeho už skončil čas nevěřícného kroucení hlavou a nastává nutnost přijmout nezvratný fakt: přestože řada youtuberů zdánlivě nevyniká žádnými výjimečnými schopnostmi a mnozí z nich si vybudovali virtuální kariéru doslova z dětského pokojíčku, považují je statisíce dospívajících dětí a mladých za hvězdy. Dnes už nezpochybnitelná schopnost youtuberů účinně oslovit právě tuto specifickou a velmi perspektivní cílovou skupinu dělá z diskutabilních hvězd horké zboží a vlivné celebrity.

Diskutabilní jsou na youtuberech pro většinu dospělých právě důvody, proč tyto nové opinion leadery sociálních sítí uctívat a obdivovat. I při sebevětší snaze o toleranci a oproštění od intelektuálního snobství zůstává faktem, že důvody popularity řady youtuberů se vzpírají veškerým popsatelným kategoriím i dosud známým modelům úspěšných kariér v showbyznysu a v médiích.

Počet odběratelů jejich příspěvků na YouTube a fanoušků na sociálních sítích často výrazně přesahuje podobná čísla u zpěváků, herců či sportovců. Do značné míry je to logické, protože pro youtubery je zásah příznivců na sociálních sítích a sdílených webových platformách primární.

Youtubering láká dospívající děti a mladé lidi především díky snadno dostupným technologiím.Autor: Repro Strategie

Tomáš Gavlas, který před dvěma roky založil agenturu Get Boost, specializovanou na zastupování osobností YouTube komunity, přirovnal nedávno sílící fenomén youtuberingu k někdejšímu nástupu rock’n’rollu. Youtubery je podle něj možné považovat za hlasy nové generace s obrovským vlivem zejména na mladé lidi mezi 13 a 25 lety.

Dospělí za polovic?

Aktuálním příkladem vzájemně prospěšného spojení velkých značek a popularity youtuberů byl zářijový multižánrový Vodafone You Fest, který v pražském Průmyslovém paláci pořádala televizní stanice Prima Cool a Óčko. Festival kombinoval vystoupení populárních českých i slovenských hudebních interpretů i youtuberů s workshopy či počítačovými hrami. A vzhledem k průměrnému věku příznivců youtuberů mysleli pořadatelé i na případné doprovázející rodiče.

To je ostatně jedna ze zajímavých součástí fenoménu youtuberingu: Možnost poměrně snadného „zásahu“ dospělých právě prostředenictvím dětí, které své rodiče či jiné příbuzné ke svým milovaným idolům tak či onak přivedou například právě na akcích typu Vodafone You Festu, a především na festivalu Utubering.

Právě tato akce, prezentovaná jako festival generace Z, se letos už podruhé odehrála v Praze a v Brně za mimořádného zájmu mladých lidí a dětí. A za logické účasti tisíců rodičů, pro něž byl v obou festivalových areálech připraven speciální prostor k „přežití“. S účastí populárních youtuberů počítá i říjnový pražský veletrh videoher a interaktivní zábavy For Games.

Festival Utubering prošel během dvou let své existence vývojem od možná až příliš ambiciózního prvního ročníku po určité kapacitní omezení a zároveň rozšíření na brněnské výstaviště. Zatímco první rok „dospělý“ doprovod neplatil a kromě jedenácti tisíc platících přišlo na festival dalších deset tisíc lidí legálně zdarma, letos už platili všichni. Plánovaná kapacita obou festivalů se snížila na polovinu a obě místa konání festivalu Utubering 2016 nakonec navštívilo po deseti tisících lidí.

Mládí na síti

Oba dosavadní ročníky Utuberingu potvrdily, že specializovaná akce, nekompromisně zacílená na idoly dospívajících, má šanci na úspěch. Zřejmě i proto spojil svoji značku se zmíněným You Festem právě Vodafone.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli spojit s You Festem, je náš koncept #jetovtobě, kterým chceme podpořit mladou generaci a dodat jí kuráž, aby se nebála jít v životě za svým a dělat to, po čem touží,“ říká manažerka pro řízení značky a kampaní společnosti Vodafone Vladimíra Doleželová. „Festival je unikátní v tom, že kombinuje hudbu, youtubering, gaming a fashion a spojuje tak všechny influencery a youtubery, se kterými v naší kampani spolupracujeme,“ vysvětluje Doleželová.

Program s názvem Věř – je to v tobě, který využívá hashtag #jetovtobě, odstartoval Vodafone už v polovině června. Vedle několika youtuberů zvučných jmen se mobilnímu operátorovi podařilo získat ke spolupráci další vlivné „influencery“, mezi nimiž je například snowboardistka Šárka Pančochová, zpěvák Ben Cristovao, investigativní novinář Janek Rubeš či mladý politik Dominik Feri.

Mládí na sítiAutor: Pixabay

„Jde nám i o to, abychom udělali něco hodnotného pro budoucnost naší společnosti. Abychom v mladých lidech vzbudili chuť a zájem skutečně něco dělat. Něco, co je baví, co je naplňuje. To, jestli v tom jsou právě teď hodně dobří, či nikoli, je vedlejší,“ říká Markéta Moreno, ředitelka pro značku a komunikaci Vodafonu.

„Nejedná se o klasickou jednorázovou kampaň, ale o dlouhodobou platformu, na jejímž základě budeme postupně budovat jednotlivé vrstvy projektu,“ doplňuje Moreno. Projekt by tedy měl zahrnovat například i speciální workshopy a eventy zaměřené na tematiku osobního rozvoje.

Je to v milionech

Další zajímavou kategorii youtuberů na seznamu dlouhodobé kampaně Vodafonu reprezentuje třiadvacetiletý rapper a glosátor Damien Diviš, který užívá přezdívku DeeThane. Na YouTube získal od roku 2014 prozatím něco přes čtyřicet tisíc odběratelů, jeho videa měla v září kolem čtyř a půl milionu zhlédnutí. Najdete ho rovněž na hráčské internetové sociální platformě Twitch.tv a na téma videoher je i řada DeeThanových příspěvků na YouTube.

DeeThane se prezentuje jako streamer, v řadě případů tedy vystupuje on-line a reaguje na on-line komentáře svých vstupů. Streamování je poměrně specifická disciplína, rozšířená především v komunitě hráčů počítačových her. K oblíbeným streamům i mezi českými hráči patří právě zmíněný Twitch.tv.

Z vlivných youtuberů se stala součástí projektu i patnáctiletá Andrea Havelková, kterou znají fanoušci pod přezdívkou Fallenka. Stejně jako řada dalších youtuberů začínala i Fallenka natáčením komentovaných videí ke hře Minecraft. Na YouTube je od roku 2012, v současné době má více než 350 tisíc odběratelů a její videa zhlédlo přes 40 milionů lidí.

Bloggerka a youtuberka s přezdívkou GetTheLouk (na snímku) v programu zastupuje stále populárnější vlnu vlogů (videoblogů) oslovujících především dospívající dívky. GetTheLouk, která má více než 208 tisíc odběratelů a kolem čtyřiceti milionů zhlédnutí od roku 2011, vstupuje do virtuálního prostoru zejména s tutorialy, mezi nimiž převažují návody na líčení. Točí rovněž recenze produktů či videa o nákupech, ale třeba také příspěvky o své kočce.

Téměř půl milionu odběratelů a přes devadesát milionů zhlédnutí má na YouTube další z tváří kampaně #jetovtobě, youtuber s přezdívkou Nejfake. Mladík, jehož virtuální image je kromě jiného založena i na skrývané identitě (vystupuje zahalený v šátku a v černých brýlích), oslovuje své příznivce především humornými komentovanými klipy na nejrůznější témata.

Reflektuje tak například aktuální mánii kolem hry Pokémon Go, populární seriály či počítačové hry. V jeho produkci lze najít i klipy, které se blíží serióznímu populárně naučnému mediálnímu mainstreamu, například shrnutí nejrůznějších faktů o lidském těle či recenze elektroniky.