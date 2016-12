Peníze v mobilu, šéfové v mailu

Data z posledních let dokládají, že si čtyři miliardy obyvatel této planety kupují každé dva roky chytré telefony, zatímco 1,6 miliardy mění co pět let klasické počítače. Ukazatele na časové ose dokládají, že jde o zvrat. Od března 1995 do stejného měsíce roku 2007 komputery logicky dominovaly. Jenže potom zahájily chytré mobily plíživou a od jara 2010 jasnou cestu na vrchol. Výsledkem jsou čísla ze začátku tohoto odstavce.

Dalším zajímavým ukazatelem je globální podíl těch, kdo dávají přednost spuštění počítače a práci s ikonami na ploše (desktopu), a těch, kdo řeší totéž na chytrém mobilu a tabletu.

Čerstvá zjištění StatCounter sesbíraná od začátku roku 2009 po současnost názorně ukazují, že množiny uživatelů tradičních zařízení (PC a notebooků) a vyznavačů přenosných vychytávek se už proťaly. Stalo se tak letos v září. A zatímco počítače jdou dolů a dolů půjdou, mobily a tablety míří nezadržitelně nahoru.

Mimochodem, pro banky je to výzva, co se týče mobilního bankovnictví. Odklon od počítačů znamená úbytek zájmu o klasické aplikace internetového bankingu v PC a zároveň stoupající poptávku ze strany těch, kdo provádějí platby výhradně na mobilech.

U Equa bank to konkrétně vypadá tak, že se 195 tisíc uživatelů ortodoxního internetového bankovnictví a 80 tisíc vyznavačů mobilního bankovnictví potkává v počtu 40 tisíc. Zbylých 40 tisíc uživatelů si počítač neotevře a platí výhradně přes mobil. Pro vývojáře je to práce, pro spotřebitele samozřejmost. Je v zájmu obou, aby se jejich očekávání potkala. Když ne, bude mít někdo smůlu.

Někdo jiný může mít zase naopak štěstí. To v případě, že se z anonymity vynoří jeho šéf a podřízený ho pozná osobně. Čili fyzicky. Novodobou manýru sdělovat vše podstatné (a často nepodstatné) prostřednictvím elektronické pošty si vzal na paškál německý server Spiegel Online.

Současné manažery označuje jako „cestovatele“ z jednoho mítinku na druhý, přičemž čas na slovo se zaměstnanci nezbývá žádný. Náhražkou jsou e-maily. „Mnoho (podnikových) katastrof začíná mailem a končí výbuchem,“ píše list.

Výsledkem nejsou pouze frustrovaní pracovníci trpící pocitem druhořadosti a bezvýznamnosti. V jistém elektrokoncernu si jeho vedoucí pracovníci dokonce vyměňovali mailovou poštu na téma: Jak kvalitní jsou jejich podřízení.

Posudky byly zničující: „Jede ve vleku, žádná iniciativa. Snadno ovlivnitelná, bez vlastního názoru.“ Vše bylo o. k. až do doby, než se mezi adresáty ocitl jeden z hodnocených a verdikty se dostaly k dalším odsouzeným. Dozvuky na pracovišti netřeba popisovat.

„Řízení lidí přes maily je nemorální, osobní pohovory jsou nenahraditelné. Mail je doplněk, ne všelék,“ uzavírá Spiegel Online. Pokud jste stejného názoru, pošlete ho dál. Jenom ne mailem…