Pitevna Michala Pavlíka: Rebranding oblečený do starých hadrů

Reklamní tvůrci hodně přeceňují hru na příběhy a hlavní hrdiny svých kampaní. Rodina RWE nemá žádný X faktor, kvůli kterému by si ji měl divák v záplavě jiných reklam zapamatovat. Rebranding jim to už vůbec neulehčí.

Brand Innogy mě baví. Vypadá příjemně, současně a technologicky – to je opravdu velký rozdíl oproti fádní RWE, kterou Innogy nahrazuje. Změnu si každopádně bude muset management hodně obhájit, protože firma v Česku v posledních letech proinvestovala stovky milionů do podpory českých filmů nebo vizibility v horských střediscích a tuhle dlouhodobou investici do budování brand awareness firemním faceliftem vlastně promarňuje.

Nejočekávanější tečka

Za tak trochu promarněnou šanci považuji i samotný spot. Chceme do světa vytroubit, jak jsme odteď úplně jiní, noví, technologičtí, inovativní – a přitom celý příběh odehrajeme ve stejných kulisách tradiční „rodinky“ RWE v čele s nesympatickým a otravným hlavním hrdinou, který nedávno blikal lampičkou, shazoval z balkonu kytky a teď zase prudí ženícího se bráchu. A do závěru dáme tu nejočekávatelnější ze všech očekávatelných zápletek o svatbě a nekonkrétní slib, že odteď to bude lepší.

Ve výsledku tak spot ničím nevystupuje z řady současných módních českých reklamních minikomedií, v nichž forma vítězí nad obsahem. Jen pointa není fór a hrdina není vtipný (jako třeba Ivan Trojan s Václavem Neužilem v porodní scéně od T-Mobilu) ani nemá charisma (aspoň jako Bartoška s mluvícím kocourem v nedávno rebrandované Monetě). Pokud Innogy znamená inovaci, technologii a energii, pak ji v tomto spotu prostě nevidím. Není to trendy, není to světové, není to šik a už vůbec ne zcela jiné. Vlastně to není moc světové Innogy, ale české RWE přesně takové jako poslední roky.

Kde je svět Innogy

Obecně si myslím, že reklamní tvůrci hodně přeceňují hru na příběhy a hlavní hrdiny svých kampaní. Pro mě nemá rodina RWE žádný X faktor, kvůli kterému bych ji měl – ne snad milovat nebo mít rád, ale aspoň si ji v záplavě jiných reklam zapamatovat. A to se v oboru na rozdíl od drtivé většiny populace pohybuji a mám pro její vnímání zvýšený práh pozornosti.

Pokud se RWE odvážně zbavila svého léta poctivě budovaného jména, může podle mého s úplně klidným srdcem opustit i tento koncept typické české rodiny a domácích nízkoenergetických srandiček. A vrhnout se po hlavě do světa Innogy, od kterého očekávám všechnu tu světovost, vizionářství a moderní trendy v přístupu k energetice. Kdesi v dáli totiž vidím příjemného avatara, dobrou grafiku, příjemné barvy i font – a společně s nimi snad i stále lepší služby. Přál bych značce, ať je tahle cesta co nejrychlejší.