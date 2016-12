Rychlá kola: Medvědí show

Do bývalé tovární haly se sjeli novináři z celého světa a také několik českých hvězd a hvězdiček. Nechyběl „božský“ Karel, u pódia se mihl „velkohubý“ Leoš – bulvární novináři, kterých tu bylo z Česka opravdu hojně, dostali svoji krmi. Gott se v berlínském kulturním centru Kraftwerk dočkal aplausu, stejně tak i nový vůz; Mareš nikoli, většina z 800 hostů z 31 zemí ho tu neznala.

Proč Berlín, to vysvětlil Bernhard Maier, ředitel Škody: „Vybrali jsme ho záměrně. Je to město mladé, živé, plné energie. A co je důležité, má ve znaku medvěda.“ Načež připomněl ostrov Kodiak na Aljašce a stejnojmenného medvěda, který tam žije. Ten prý byl předobrazem nového vozu Kodiaq.

Zdá se vám to kostrbaté? Nejen vám. I mnozí ze 600 novinářů přítomných na velkoryse pojaté akci, na které nechyběli ani akrobaté na létajících hrazdách, obrazová show a bohaté občerstvení, kroutili hlavami. Ale ono o to nakonec opravdu nešlo. Na podobných podnicích dostává logika téměř vždy na frak. Vše je podřízeno jedinému – vyvolat pozornost.

Kodiaqova světová premiéra v BerlíněAutor: archiv

Kdoví, možná tu těch medvědů vlastně mohlo být i více. Třeba panda – speciálního přivítání od šéfa komunikace Peika von Bestenbostel se totiž na akci dostalo hostům a novinářům z Číny, kde se Škoda v posledních letech prosazuje.

Na rozlehlém pódiu se přivítání v angličtině na konci show dočkal i Lubomír Zaorálek. Český ministr zahraničních věcí, který sem přijel z jednání v Postupimi, však neřekl ani slovo. Že by nerozuměl, o čem von Bestenbostel hovořil? Jen se zubil, když rozpřáhl ruce. Nekonečně dlouhou chvíli s nimi pak nemotorně kýval nad hlavou jako… no hádejte kdo.

Mladí duchem

Korejská značka Kia byla ještě před několika lety podceňovaná. V současnosti však dobývá svět. Třiačtyřicetiletý Artur Martins, marketingový šéf Kia Europe, v rozhovoru pro Strategii vysvětlil, jak těžké je měnit její zaměření a charakter.

„Dnes můžeme říci, že nabízíme velmi kvalitní produkty. Dosvědčily to i poslední výsledky prestižní ankety J. D. Power, kde jsme se umístili předloni druzí a letos první v USA. Stalo se tak poprvé, kdy se neprémiová značka dostala tak vysoko,“ říká Martins.

Renomé u zákazníků pomohla podle něj i nedávná změna designu. Kia má centrum zaměřené přímo na Evropu, které intenzivně pracuje na tom, aby značka vyšla vstříc vkusu Evropanů.

„Ve vnímání značky jde hodně o komunikaci a o to, aby zákazníci pochopili, jaká Kia v současnosti je. Nejde jen o inzerci, ale i o jiné komunikační kanály, kterými zákazníky oslovujeme. Chceme od nich slyšet, co pro ně Kia znamená, co od ní očekávají, kde by značka mohla být třeba za pětadvacet let,“ pokračuje Martins.

Základem všeho je podle něj samozřejmě vyvíjet stále lepší vozy. Od novinářů prý zazněly námitky, že vozy Kia vyhlížejí sportovně, ale už tak nejezdí. „Na tom nyní tvrdě pracujeme. Chceme ale také, aby vyhlížela mladě, byla inovativní,“ zdůrazňuje Martins.

"Cílem automobilky je oslovovat jak aktivní lidi, tak ty mezi 60–65 lety. Jejich potomci už odešli z domova a oni si užívají. Skáčou s padákem, hrají golf, lyžují. V minulosti bylo mládí spojováno jen s věkem, dnes je to otázka myšlení – i proto, že Evropa stárne. Takže když dnes hovoříme o spojení naší značky s mládím, nehovoříme jen o mladých lidech, ale hlavně o mladých duchem,“ uzavírá Martins.