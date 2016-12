STEM/MARK: zákazníky přivádí k on-line supermarketům reklama

Nákup na internetu není dnes již ničím zvláštním a neobvyklým. Domů si necháváme dovézt elektroniku, obrazy, nábytek, spotřebiče, oblečení a další produkty. V poslední době přichází na trh další typ e-shopů, a to on-line supermarkety, které kopírují sortiment klasických obchodů s potravinami.

V tomto typu internetových obchodů už alespoň jednou nakoupilo 15 procent internetové populace a dalších 53 procent o této službě slyšelo. Známé jsou především mezi obyvateli Prahy a jiných velkých měst, která jsou centry jejich působiště.

Z lidí, kteří už alespoň jednou nakoupili potraviny on-line, je více než polovina s nákupem veskrze spokojena. Čtvrtina volí tuto formu nákupu alespoň jednou měsíčně, zhruba deset procent alespoň jednou týdně.

Nejznámější je on-line verze Tesca – iTesco. Spontánně jej zmiňuje více než třetina lidí (37 procent), kteří znají pojem „on-line supermarket“. iTesco je zároveň nejvyužívanější – nakoupilo v něm 11 procent internetové populace, v Praze téměř třetina (30 procent). Mezi Pražany jsou oblíbené i Košík.cz a Kolonial.cz, které využil každý desátý.

Pětina těch, kteří ještě v on-line supermarketech nenakoupili, hodlá tento systém vyzkoušet. Jedná se znovu především o obyvatele velkých měst a také o lidi s vysokoškolským vzděláním. Naopak dvě pětiny takový způsob nakupování v plánu nemají, a to zejména kvůli dobré dostupnosti kamenného obchodu a touze vybrat si potraviny sami.

Přesvědčila by je nejspíš cena – pokud by on-line supermarkety neúčtovaly dopravu nákupu (60 procent) nebo by byl nákup cenově výhodnější (48 procent).

Čtvrtina internetové populace zaznamenala v poslední době reklamu na některý z on-line supermarketů. Častěji to byli mladší lidé z velkých měst. V téměř polovině případů šlo o reklamní kampaň na iTesco, další pětinu tvořily reklamy na Rohlík.cz.

Dvě třetiny z těch, kteří tuto službu využili, byly částečně motivovány kampaní. Pro 12 procent nakupujících byla dokonce zásadní.